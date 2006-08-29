«Шахтер» продолжает отмечать юбилей

Завтра в донецком отеле «Донбасс Палас» состоится открытие фотовыставки «Объективная история», посвященной 70-летию ФК «Шахтер». В экспозиции представлены более 100 работ, сделанных украинскими и российскими фотографами в различные периоды с 1936 по 2006 годы, пишет «Остров», ссылаясь на сайт «Шахтера».



Выставка состоит из трех разделов. В первом представлены фото из запасов самих авторов работ, а также из архивов футбольного клуба. Во втором разделе запечатлен современный «Шахтер».

И в третьей части экспозиции представлены совершенно уникальные работы – это стереофото. Заметим, что подобные снимки в Донецке выставлены впервые. Их автором является московский фотограф Сергей Козинцев.



Также в галерее представлены фото других донецких фотографов и фотожурналистов.