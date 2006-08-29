Против сборной Украины будут играть «украинцы»

Главный тренер национальной сборной Грузии Клаус Топпмеллер огласил список игроков, которые вызваны на игры отборочного раунда чемпионата Европы против сборной Франции (2 сентября в Тбилиси) и сборной Украины (9 сентября в Киеве).



В списке из 22-х игроков только двое играют в чемпионате Грузии. Это игроки клуба "Зестапони" голкипер Чантурия и форвард Ионанидзе. На игры против Франции и Украины Топпмеллер вызвал 9 игроков из украинских команд. Примечательно, что практически вся линия защиты сборной Грузии будет состоять из представителей украинского чемпионата, передает «Наш спорт».



Девятку "украинцев" составляют защитники Давид Квирквелия ("Металлург" Запорожье), Илья Канделаки, Георгий Шашиашвили (оба, "Черноморец"), Давид Имедашвили, Каха Аладашвили (оба, "динамо")

Полузащитник Джаба Канкава ("Арсенал"). Форварды Георгий Деметрадзе ("Металлург" Донецк), Лаша Джакобия "Арсенал"), Отар Марцваладзе ("Динамо").