Формула-1. Календарь этапов ЧМ-2007

Сегодня, 29 августа, Международная федерация автоспорта (FIA) обнародовала календарь соревнований в гонках класса Формула-1 на сезон 2007 года.
Число этапов чемпионата мира 2007 года сократилось до 17-и. Германия и Италия лишились по одной из двух гонок — Гран-при Европы и Гран-при Сан-Марино соответственно. Однако, в следующем сезоне пройдет Гран-при Бельгии,который был отменен в чемпионате этого года.
Календарь этапов на сезон 2007 года:
18 марта - Австралия
8 апреля - Малайзия
15 апреля - Бахрейн
13 мая - Испания
27 мая - Монако
10 июня - Канада
17 июня - США
1 июля - Франция
8 июля - Британия
22 июля - Германия
5 августа - Венгрия
26 августа - Турция
9 сентября - Италия
16 сентября - Бельгия
30 сентября - Китай
7 октября - Япония
21 октября - Бразилия