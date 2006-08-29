Формула-1. Календарь этапов ЧМ-2007

Сегодня, 29 августа, Международная федерация автоспорта (FIA) обнародовала календарь соревнований в гонках класса Формула-1 на сезон 2007 года.



Число этапов чемпионата мира 2007 года сократилось до 17-и. Германия и Италия лишились по одной из двух гонок — Гран-при Европы и Гран-при Сан-Марино соответственно. Однако, в следующем сезоне пройдет Гран-при Бельгии,который был отменен в чемпионате этого года.



Календарь этапов на сезон 2007 года:



18 марта - Австралия

8 апреля - Малайзия

15 апреля - Бахрейн

13 мая - Испания

27 мая - Монако

10 июня - Канада

17 июня - США

1 июля - Франция

8 июля - Британия

22 июля - Германия

5 августа - Венгрия

26 августа - Турция

9 сентября - Италия

16 сентября - Бельгия

30 сентября - Китай

7 октября - Япония

21 октября - Бразилия