Ограблен стадион в Тбилиси

В Тбилиси ограблена касса стадиона "Локомотив", где продавались билеты на матч отборочного турнира чемпионата Европы 2008 года между сборным Грузии и Франции.



Как сообщает информагентство "Новости-Грузия", преступление было совершено около 14:00 по местному времени тремя вооруженными людьми.



Грабители похитили около 36 тысяч лари (примерно 20 тысяч долларов) и скрылись. На месте преступления работает криминальная полиция и бригада кинологов. По информации из правоохранительных органов, собакам удалось не только взять след преступников, но и найти шапку одного из них, передает «Лента.ru».



Матч Грузия - Франция состоится в субботу 2 сентября на стадионе "Динамо" имени Бориса Пайчадзе. Сложности для организаторов встречи начались еще в понедельник. Сначала была задержана продажа билетов на стадионе "Динамо", что вызвало гнев болельщиков, которые перекрыли движение на прилегающих улицах.



Ближе к вечеру раздался анонимный звонок с предупреждением о якобы заложенной бомбе. Поиски взрывного устройства продолжались несколько часов, продажа билетов снова была прервана. В итоге кинологи не обнаружили бомбы, и представители органов правопорядка заявили, что опасности взрыва нет.