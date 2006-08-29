Михайличенко огласил состав молодежной сборной Украины

Главный тренер молодёжной сборной Украины Алексей Михайличенко объявил список из 22-х игроков, которые будут готовиться к матчу квалифайн-раунда чемпионата Европы против сборной Хорватии.



Завтра, 30 августа, «молодежка» соберется на олимпийской базе в Конча-заспе для подготовки к поединку, сообщает пресс-служба ФФУ.



Поединок состоится 6 сентября на стадионе «Кантрида» местечка Риеке. Матч проведет венгерская бригада судей во главе с Виктором Кассаем. Стоит заметить, что согласно решению УЕФА, касающегося штрафных санкций в отношении хорватов, игра пройдет без зрителей. Поскольку предыдущий матч со сборной Болгарии украинцы проиграли со счетом 0:3, то задача для команды значительно усложнилась. Надо приложить максимум усилий, чтобы обыграть хорватов с крупным счетом. И если сборная Хорватии, в свою очередь, крупно победит болгар, тогда сборная Украины будет иметь большой шанс на выход в следующий этап.



Состав молодежной сборной Украины.



Голкиперы: Андрей Пятов ("Ворскла") и Александр Рыбка ("Динамо")



Защитники: Олег Допилка, Виталий Мандзюк, Виталий Федорив (все, "Динамо"), Александр Яценко, Анатолий Кицута, Владимир Самборский (все, ФК "Харьков"), Александр Романчук ("Арсенал"), Григория Ярмаш ("Ворскла")



Полузащитники: Андрей Оберемко, Александр Алиев (оба, "Динамо"), Константин Кравченко, Вячеслав Сердюк (оба, "Днепр"), Константин Ярошенко ("Арсенал"), Василий Кобин ("Карпаты"), Александр Максимов (ФК "Харьков")



Нападающие: Руслан Фомин ("Металлист"), Александр Гладкий (ФК "Харьков"), Иван Кривошеенко ("Ильичевец"), Максим Фещук ("Карпаты"), Евгений Селезнёв ("Шахтёр")



В составе «молодежки» нет Артема Милевского, поскольку он заявлен в национальную сборную Украины.