Костей Цзю заинтересовалась полиция

В сети австралийской налоговой полиции, которая в настоящее время проводит масштабную операцию по выявлению злостных неплательщиков в государственную казну, попадают все новые именитые фигуранты.

Как сообщает сегодня местная пресса, в поле зрения налоговиков оказался знаменитый российский боксер Константин Цзю, ныне проживающий в Австралии, и его финансовые администраторы Пол Грегори и Глен Уитли.



Пока к самому спортсмену у представителей налогового ведомства претензий нет. Он был вызван в управление лишь для дачи свидетельских показаний, однако в отношении его менеджеров может быть возбуждено уголовное дело по фактам сокрытия от государства доходов в размере 400 тыс. долларов США. Речь, в частности, идет о событиях 2003 года, когда на состоявшемся в городе Мельбурн поединке Костя Цзю техническим нокаутом одержал победу над американцем Джесси Лейху. Часть из полученного гонорара боксер перечислил Уитли и Грегори, которые, дабы избежать обязательных отчислений, создали офшорный трастовый фонд, где и разместили свои средства.



«В то время все мои вопросы по организации поединков, а также их коммерческая составляющая находились в руках опытных менеджеров, поэтому я фактически ничего не знаю о том, что произошло в плане распределения финансовых средств после моего боя с Лейху», - прокомментировал происходящее Цзю в интервью журналистам.



Ранее австралийские налоговики также объявили, что известному австралийскому актеру Полу Хогану и его коллеге Джону Корнеллу, снискавшим мировую известность благодаря трем кинофильмам о похождениях Крокодила Данди, могут быть предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов на сумму в 40 млн. долларов США. Однако артисты не признают свою вину, ссылаясь на своих американских финансовых менеджеров, которые, размещая их доходы, были плохо знакомы с особенностями австралийского законодательства по налогообложению, сообщаетИТАР-ТАСС.