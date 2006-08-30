Маскаев не готов драться с Кличко 11 ноября

Чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе Олег Маскаев, победивший 12 августа американца Хасима Рахмана, вернется на ринг в январе. Об этом сообщил американским СМИ промоутер Маскаева американец Дэннис Раппапорт, передает ИТАР-ТАСС.



Он сообщил, что отклонил предложение встретиться 11 ноября в Нью-Йорке с чемпионом мира по версии Международной боксерской федерации IBF украинцем Владимиром Кличко: «Маскаев не будет готов к 11 ноября, - пояснил Раппапорт. - Рентген на локте зафиксировал у него повреждение, а выходить на ринг лучше без травм. Есть вероятность того, что Олег вернется к концу этого года, но я склоняюсь к мнению, что он выйдет на ринг в январе».



Раппапорт сказал также, что команда Маскаева заинтересована в объединении титулов и в поединке с Кличко. «Но у нас есть выбор в соперниках, о котором мы подумаем в ближайшие несколько недель», - отметил Раппапорт.