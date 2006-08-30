Черчесов: В «Спартаке» не принято говорить о премиальных

Московский «Спартак» в сентябре ожидают первые игры на групповом этапе Лиги чемпионов, принципиальный матч с ЦСКА, а трансферное окно закрывается уже в четверг. О трансферной политике клуба и шансах «Спартака» в Лиге рассказал спортивный директор красно-белых Станислав Черчесов, сообщает «КП»...



- Болельщики в панике? «Спартаку» ведь придется сыграть с «Баварией», «Интером» и «Спортингом»!



- Ну болельщики, я уверен, пока еще празднуют успех, выход в групповой турнир. А что касается силы соперников, то на что же можно было рассчитывать, если мы попали при жеребьевке в последнюю корзину? Не было бы «Интера» и «Баварии», достались бы нам «Челси» или «Валенсия». Невелика разница.



- Из такой группы реально выйти?



- Любая команда ставит перед собой цель пройти дальше. Другой вопрос, что для кого-то эта задача пореальнее, кому-то это сделать посложнее. Нам сложнее. Мы уже много лет не играли в Лиге. И нынешний состав на таком уровне еще не выступал. Мы на этапе становления. Тем интереснее! После первых игр будем смотреть, на что можно рассчитывать.



- Дополнительные премиальные игрокам положены?



- О премиальных у нас говорить не принято. Но они есть. Это же профессиональный спорт, тут все важно.



- «Спартак» будет еще укрепляться? До конца дозаявочной кампании осталось всего два дня.



- Мы уже подписали контракт с бразильским защитником «Сатурна» Жедером. Этот парень не потребует времени для адаптации к стране, к нашему футболу. Только к команде. Как профессионал он доказал свой класс в России. Будут ли еще приобретения? Возможно, но трансферы - тонкий вопрос. Тут нельзя торопиться. На мой взгляд, команда укомплектована во всех линиях.



- За несколько дней до старта Лиги чемпионов «Спартак» сыграет с ЦСКА. Этот матч сопоставим по значимости с играми Лиги?



- ЦСКА - хорошая команда, и мы давно не можем ее обыграть. Но все традиции когда-то ломаются.



- Что важнее - чемпионат России или Лига?



- Все важно. Но чемпионат - это хлеб насущный, а Лига - праздник. Но право попасть в Лигу дает именно чемпионат, так что, мне кажется, внутренние успехи поважнее.



- Вы стояли на воротах «Спартака» в 1991 году, и с тех пор армейцы не могли обыграть красно-белых семь лет! Сейчас вы вернулись в клуб...



- Ну и в Лиге без меня «Спартак» не играл... Если так рассуждать, и я приношу удачу, то я совсем не против.