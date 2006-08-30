Футбол. Клуб оштрафовали за политпропаганду

Одна из сильнейших шведских женских команд "Умео" оштрафована на 50 тысяч крон (примерно 7 тысяч долларов), сообщает газета Dagens Nyheter. Причина в том, что перед очередным матчем "Умео" на стадионе одноименного города выступал с предвыборной речью председатель профсоюзов Ваня Лундбю-Ведин, который поддерживает социал-демократическую партию страны.



Комитет по проведению чемпионата Футбольного союза Швеции напомнил, что в правилах имеется параграф, который запрещает использовать соревнования в политических целях. Представитель "Умео" Роланд Арнквист признал, что клуб допустил ошибку, но выразил недоумение в связи со слишком большой суммой наказания, передает «Спорт Экспресс».