Футбол. Решение по инциденту «Косевич-Марус» отложено

Самым "горячим" вопросом повестки дня бюро ПФЛ Украины был пункт о "некорректном поведении" представителей ФК "Кривбасс" и ФК "Черноморец" во время матча 4-го тура чемпионата Украины, сообщает «Спорт Экспресс».



Оба "главных героя" - Александр Косевич и Олег Марус - решили самостоятельно донести свое видение ситуации до членов бюро. Олег Марус сообщил, что "никаких оскорбительных жестов Косевичу не демонстрировал, а причин, побудивших наставника "Кривбасса" заняться рукоприкладством, не знает". Кроме того, и.о. президента "Черноморца" выразил удивление тем фактом, что делегат матча Виктор Звягинцев не отобразил в своем рапорте многих важных фактов.



В свою очередь, Александр Косевич полностью согласился с рапортом делегата (Звягинцев "задокументировал" факт неприличных жестов Маруса в адрес скамейки запасных "Кривбасса") и продолжил начатый в СМИ монолог на тему "кто такой Марус, сколько ему лет, и что он сделал для украинского футбола".



Словесную перепалку руководителей двух клубов члены бюро решили прекратить, официально запросив дополнительные материалы и объяснения официальных лиц, в том числе арбитров матча. Ожидается, что решение по этому вопросу будет вынесено в следующий вторник, а прогнозируемые штрафы Косевичу и Марусу составят не одну тысячу "условных".