Голу Пеле поставили памятник

Руководство бразильского клуба "Жувентус" установило памятник легендарному Пеле, считающемуся лучшим игроком в истории футбола.



Любопытно, что монумент посвящен голу, который Пеле, почти всю карьеру выступавший за "Сантос", забил в ворота "Жувентуса" в 1959 году. Открытие памятника посетили несколько тысяч человек, передает «Лента.ru».



Мяч, забитый "Королем футбола" "Жувентусу", считается одним из самых красивых из более тысячи голов Пеле. Форвард, которому тогда было 18 лет, легко обыграл трех соперников, после чего точно пробил по воротам. Теперь памятник футболисту стоит перед небольшим стадионом "Жувентуса" (вместимость - 7 тысяч человек), расположенном в окрестностях Сан-Паулу.



Сам Пеле был приятно удивлен интересом людей к открытию монумента. "Это случилось более 50 лет назад, а сюда пришло много детей, которые вообще никогда не видели, как я играл, - цитирует Reuters слова бразильца. - Такого я не ожидал. Я очень счастлив". Любопытно, что видеозаписи забитого в 1959 году гола не сохранилось, но на основе свидетельств очевидцев была сделана компьютерная модель знаменитого эпизода.



Пеле (по паспорту - Эдсон Арантес ду Нассименту) является единственным футболистом, который трижды становился чемпионом мира. Со сборной Бразилии он побеждал на первенствах планеты 1958, 1962 и 1970 года. На клубном уровне Пеле много раз выигрывал чемпионат и Кубок Бразилии, Кубок Либертадорес и Межконтинентальный Кубок.