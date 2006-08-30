У Валуева сорвалась встреча с Шараповой

Российский боксер Николай Валуев, владеющий поясом WBA (Всемирная ассоциация бокса) в тяжелом весе, прибыл в США, где 7 октября ему предстоит провести очередную защиту титула.



Одним из главных пунктов программы первого дня пребывания в Нью-Йорке был поход на матч US Open с участием Марии Шараповой, но увидеть теннисистку Валуеву не удалось, передает «Лента.ru».



Боксер в компании своего промоутера Дона Кинга прибыл на корты Открытого чемпионата США Flushing Meadows, но все матчи второго игрового дня были отменены из-за дождя. В итоге Валуев так и не встретился с Шараповой, с которой находится в товарищеских отношениях. Он фотографировался с другими звездами женского тенниса, в числе которых была россиянка Анастасия Мыскина.



В ближайшее время Валуев поднимется на знаменитый нью-йоркский небоскреб "Эмпайр Стэйт Билдинг", а также проведет несколько запланированных встреч. После этого боксер переберется в Чикаго, где, в частности, поднимется на крышу Sears Tower - самого высокого здания в Западном полушарии.



Чемпионский бой Валуева пройдет недалеко от Чикаго - в городе Роузмонт. Соперником россиянина станет американский боксер Монте Барретт по прозвищу "Два ствола". Отметим, что россиянин в своей карьере не потерпел ни одного поражения, в то время как Барретт проиграл четыре боя, в том числе и последний - Хасиму Рахману (13 августа 2005 года).