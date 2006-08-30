Роналдиньо отбивается от обвинений

Журналисты марокканского спортивного издания Al Noukhba обвинили лучшего футболиста мира, полузащитника испанской "Барселоны" и сборной Бразилии Роналдиньо в поддержке Израиля в ливано-израильском конфликте.



Издание сообщило, что бразилец никак не отреагировал на сообщение о том, что Ливане постоянно гибнут дети. При этом никаких доказательств этого утверждения не приводится, передает «Лента.ru» со ссылкой на AFP.



Сам Роналдиньо опроверг публикацию в марокканской газете через официальный сайт "Барселоны". "Это абсолютная ложь утверждать, что меня не волнует гибель детей. Я всегда поддерживал и поддерживаю их права. Что касается конфликта на Ближнем Востоке, то я никогда и никому не давал комментариев по этому поводу", - заявил бразилец.



Напомним, что Роналдиньо является спонсором нескольких благотворительных проектов, направленных на поддержку детей, а недавно он стал официальным представителем программы ООН "Футбол за развитие и мир", причем зарплата бразильца составит один доллар в год. Роналдиньо пообещал участвовать в благотворительных акциях Организации объединенных наций.