В «Формуле-1» разразился политический скандал

Международная федерация автоспорта FIA начала расследование в отношении организаторов Гран-при Турции Формулы-1, сообщает AFP.



Поводом для расследования стал политический скандал, вызванный участием лидера кипрских турков Мехмета Али Талата в официальной церемонии награждения победителей гонки.



Во время награждения Талат был представлен как президент Турецко-кипрского государства, которое не признано никем, кроме Турции. Этот случай вызвал протест властей Кипра, которые и обратились в FIA с требованием провести расследование, передает «Лента.ru».



Стоит отметить, что церемонию награждения победителей Гран-при Турции, которое выиграл пилот Ferrari Фелипе Масса, смотрела 2,5 миллиардная аудитория по всему миру.