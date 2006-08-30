Хиддинка покидают игроки

Два основных игрока сборной России по футболу, Александр Кержаков и Василий Березуцкий, не смогут принять участия в первом отборочном матче Евро-2008 против Хорватии (6 сентября).



Форвард "Зенита" Кержаков заболел ангиной, а защитник ЦСКА Березуцкий получил травму паха. Вызовет ли главный тренер Гуус Хиддинк других футболистов, пока неизвестно.



Наиболее существенной представляется потеря Березуцкого. Игрок получил повреждение в воскресенье на разминке перед матчем чемпионата России с "Шинником" и не принял участие в игре. Штаб сборной до последнего момента рассчитывал на защитника, но, по информации «Спорт Экспресс», сегодня Василию будет сделана операция на паховых кольцах, и восстановиться к матчу с Хорватией он не успеет.



В понедельник на пресс-конференции Хиддинк посетовал, что в России крайне мало квалифицированных защитников. В отсутствие Василия Березуцкого на сборе работают всего четыре игрока обороны: Алексей Березуцкий, Сергей Игнашевич, Александр Анюков и Денис Колодин.



Что касается Кержакова, то форвард "Зенита" заболел ангиной, а его клуб уже направил факс с просьбой отозвать вызов игрока в сборную. Кержаков пропустил два последних матча чемпионата России, и в последнее время ходят упорные слухи, что новый наставник "Зенита" Дик Адвокат намерен расстаться с одним из лидеров команды.