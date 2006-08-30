В киевском «Динамо» появился колумбиец

Еще один колумбийский футболист может пополнить ряды киевского «Динамо». В Украину отправился Харрисон Отальваро, который пройдет медицинское тестирование в том же клубе, в котором уже находится Хосе "Пепе" Морено (Напомним, что представители киевлян подтвердили факт появления Морено в Киеве). Планируется, что игрок будет взят в аренду до 15 декабря с правом выкупа.



Со свойственной ему сдержанностью Харрисон, игрок сборной Колумбии U-21, сказал, что он весьма удовлетворен вызовом из Киева. Футболист немедленно вылетел в Европу, в команду, заинтересованную в его услугах, сообщает «Динамомания».



Краткая справка: Хариссон Отальваро (Arce Jose Harrisson Otalvaro) - 28.02.86г.р., 177см/76кг. Полузащитник. Участник финального турнира чемпионата мира U-20 в 2005-м году (проходил в Нидерландах). На том первенстве сборная Колумбии заняла 1-е место в группе, одержав победы над сборными Италии, Сирии, Канады и уступив в 1/8 финала будущему сборной Аргентины (1:2 в дополнительное время). Отальваро был игроком стартового состава. Провел 4 игры (1 гол, в матче с Аргентиной).