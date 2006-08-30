Коул не будет играть вместе с Шевченко

Как сообщили газете The Sun источники, близкие к руководству лондонского "Арсенала", вопрос о переходе защитника "канониров" и сборной Англии Эшли Коула в "Челси" уже не стоит на повестке дня, так как "аристократы" отказались отдавать "Арсеналу" Вильяма Галласа.



Президент клуба Питер Хилл-Вуд уже заявил, что Коулу стоит оставаться профессионалом. "Если он остается в клубе, то должен выкладываться на поле, - сказал Хилл-Вуд. - Если нет - то пусть отправляется на все четыре стороны. Немотивированные футболисты нам не нужны", передает «Спорт Экспресс».