Бокс. Питер: Я изобью Тони и он станет моей второй женой

За несколько дней до поединка Джеймс Тони - Сэмюэль Питер «Нигерийский кошмар» провел открытую тренировку, во время которой нашел время пообщаться с журналистами. Сэм был в прекрасном настроении и выглядел настроенным на предстоящую встречу? GTHTLFTN BOXNEWS.



- Сэмюэль, не боитесь, что в этом поединке вас могут захлестнуть лишние эмоции по отношению к своему противнику?

- Совершенно нет. Для меня это будет очень легкий бой.



- Как тогда насчет факта, что Тони любит действовать на нервы своих соперников до поединка едкими комментариями?

- Он не сможет вывести меня из равновесия. Даже если бы он мог залезть мне в душу, он бы не смог ничего поделать, поскольку не знает моего языка (смеется).



- Большинство экспертов утверждают, что единственный способ, которым ты можешь победить Тони, - это нокаутировать его. Но ты бы смог выиграть у Джеймса по очкам?

- Он не простоит все раунды. Это я вам гарантирую. Я собираюсь избить его так жестко, что когда это все закончится, он будет моей второй женой (смеется).



- Что ты будешь делать, если после всех твоих ударов он все еще будет стоять на ногах?

- Мне нужно только попасть, и он не устоит. Поверьте мне!