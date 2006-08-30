Прошел первый ЧМ по украинскому единоборству – фри-файту

В Португалии прошел первый чемпионат мира по украинскому виду единоборств – фри-файту. Об этом сообщили «Главреду» из пресс-службы министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта.



В соревнованиях, которые проходили в г. Визеу, участвовали спортсмены 23 стран из Европы, Азии, Южной и Северной Америки, Африки.



Стоит подчеркнуть, что фри-файт – целиком украинский вид. Пять лет тому назад в столичном Дворце спорта состоялась его презентация. Три года тому назад прошел первый международный турнир по фри-файту. В прошлом году в Киеве прошли финальные бои за Кубок Европы, и вот, наконец, чемпионат мира. Главным организатором этих событий стало объединение «Пересвет», в которое входят Международная федерация боевых искусств «Фри-файт», Всеукраинская федерация фри-файта и контактных единоборств при активном содействии министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта.



Первым украинским чемпионом мира по фри-файту стал Роман Потапов (Черниговская область) в весовой категории 83 кг. В финале он одолел Фрэнка Риззо из Монако.



Серебряными призерами стали Владимир Папуша (Полтавская область) – 73 кг, Владимир Шемаров (Полтавская область) – 93 кг, и Сергей Даниш (Киевская область) – свыше 93 кг.