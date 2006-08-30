Виталий Кличко может вернуться на ринг

Чемпион мира по боксу в сверхтяжелом весе Виталий Кличко не исключает своего возвращения на ринг. Как передает УНИАН, об этом украинский боксер заявил во время своего пребывания в Харькове.



В то же время Кличко отметил, что его возвращение может состояться только в том случае, если другой не побежденный чемпион - Леннокс Льюис – изъявит желание еще посоревноваться на ринге. «Если Леннокс Льюис вернется, я обязательно проведу этот поединок», - сказал Кличко.



«Я завершил спорт, я с огромным удовольствием дарил бы прекрасные эмоции, прекрасные зрелищные поединки, но, к величайшему сожалению, в последнее время вынужден был больше бороться с травмами, которые начали преследовать меня, чем с соперниками в ринге. Это было основной причиной завершения моей спортивной карьеры», - еще раз объяснил Кличко свое решение покинуть большой спорт.



В то же время боксер отметил, что находится в хорошей спортивной форме. «Я в форме, - сказал он. - Два-три раза в неделю я нахожусь в спортивном зале. Из формы не выхожу».