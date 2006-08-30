Израиль подает в суд на УЕФА

Официальные представители Израильской футбольной ассоциации крайне разочарованы тем, что национальной сборной придется провести свой первый матч в отборочном цикле ЧЕ-2008 на нейтральном поле в Голландии, однако отмечают, что организация будет бороться за то, чтобы провести на своей территории остальные домашние поединки. В ассоциации намерены нанять швейцарских адвокатов, чтобы довести дело до международного спортивного арбитражного суда.



"Для Израиля это очень суровое решение, - отметил вице-президент ассоциации Ави Лузон. - Война уже закончилась, и я не думаю, что правомерно запрещать проведение матчей в Израиле. Мы намерены бороться с УЕФА в этом вопросе", передает СПОРТ СЕГОДНЯ.



С резкой критикой в адрес руководителей УЕФА обрушился и министр спорта Израиля Офир Пинес-Паз, обвинивший европейских футбольных функционеров в антисемитизме: "Как я понимаю, в УЕФА не намерены возвращать матчи в Израиль. Нужно понимать, что мы говорим о двоих шведских функционерах-антисемитах, которые ненавидят еврейское государство. Эти два шведа, которые работают против нас, принимают решения и ненавидят нас". Очевидно, что израильский министр имел в виду президента УЕФА Леннарта Юханссона и исполнительного директора Ларса-Кристера Ульссона. Схожее решение было принято и руководством ФИБА. "Решение абсолютно безосновательно и несправедливо, - заявил президент Израильской баскетбольной ассоциации Йерми Ольмерт. - Оно никоим образом не касается вопросов безопасности. Я не понимаю этого. Произошел теракт в Турции, но разве кто-то в ФИБА предложил перенести матчи турецкой сборной на нейтральное поле или кто-то выразил сомнение по поводу проведения чемпионата мира в Турции в 2010 году? Я не знаю, политическое ли это решение, но ФИБА однозначно относится к Израилю предвзято".