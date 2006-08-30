Роналду заключил пари с Фергюсоном

Лидер "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду поспорил с главным тренером команды сэром Алексом Фергюсоном на 400 фунтов стерлингов (более 750 долларов), что в нынешнем сезоне он забьет как минимум 15 голов. Наставник предлагал пари на 100 фунтов, но полузащитник смело поднял ставки в четыре раза.



Спор на деньги между Криштиану Роналду и Фергюсоном становится традицией - по ходу сезона-2004/05 португалец проиграл тренеру 50 фунтов, не сдержав обещания забить за определенный срок 10 голов. Теперь футболист уверен, что ему удастся взять реванш.



"На этот раз я справлюсь с задачей и выиграю. Уверен, что с помощью партнеров мне удастся этого добиться", - заявил Роналду в интервью британскому изданию The Mirror. Кроме того, португалец рассказал, что заготовил новый финт, который должен понравиться всем его поклонникам, передает «Лента.ru».



"Я покажу этот трюк только тогда, когда мы будем вести с разницей в два или три мяча. Вообще-то я хотел исполнить финт еще на чемпионате мира, но берег его для финала", - признался полузащитник. Напомним, что на ЧМ-2006 Португалия проиграла в полуфинале Франции (0:1) и заняла в итоге четвертое место.