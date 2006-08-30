Арестован форвард «Ридинга» за избиение головой

Полиция британского Бристоля арестовала сегодня конголезского нападающего футбольного клуба премьер-лиги "Ридинг" Леруа Литу по обвинению в нанесении телесных повреждений 24-летнему жителю города.



Во время инцидента, который произошел в прошедшее воскресенье, Лита, как предполагается, головой нанес удар своему сопернику, передает «Лента.ru» со ссылкой на AFP.



Как ожидается, после допроса в полиции форвард молодежной сборной Англии будет выпущен под залог. Отметим, что Лита в нынешнем сезоне уже успел отличиться в составе "Ридинга", забив гол в первом же матче своего клуба в премьер-лиги против "Мидлсборо".