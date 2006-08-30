Жедер: Я счастлив играть за «Спартак»

Состоялась презентация новобранца московского "Спартака" бразильского защитника Жедера. В церемонии приняли участие генеральный директор клуба Сергей Шавло и главный тренер команды Владимир Федотов.



На пресс-конференции Жедер рассказал, что он счастлив играть за такой великий клуб, как "Спартак", и надеется достигнуть вместе со своей новой командой больших успехов, как в национальном первенстве, так и в Лиге чемпионов, передает «Спорт Экспресс».



После презентации новичок "Спартака" отправился в Тарасовку, где еще во вторник приступил к тренировкам. По словам Федотова, Жедер, возможно, дебютирует за "Спартак" уже 9 сентября в матче против ЦСКА.