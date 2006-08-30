Топалов надеется стать чемпионом с помощью экстрасенса

Болгарский гроссмейстер Веселин Топалов в матче с россиянином Владимиром Крамником за звание чемпиона мира в Элисте воспользуется услугами экстрасенса, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на болгарские СМИ.



Менеджер шахматиста Сильвио Данаилов, проинформировал журналистов, что "экстрасенс - давний приятель Топалова из Белоруссии", отказавшись при этом назвать его имя.



В общей сложности в столицу Калмыкии действующий чемпион мира Топалов привезет команду из 10 человек. Специальными гостями на открытии матча 21 сентября будут председатель Государственного агентства по делам молодежи и спорта Болгарии Весела Лечева и президент болгарской шахматной федерации Стефан Сергиев.



Болгарская делегация отправится в Россию 15 сентября.