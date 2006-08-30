Зидан не хочет принять от «Реала» 6 млн. евро

Зинадин Зидан заявил, что не собирается получать положенные ему по контракту с мадридским "Реалом" шесть миллионов евро.



В последний год действия соглашения между бывшим капитаном сборной Франции и "королевским клубом", Зидан, возможно, будет тренировать юношескую команду испанцев или станет официальным посланником клуба.



По сообщению газеты AS, после окончания спортивной карьеры Зидан продолжит жить в столице Испании. Сейчас бывший футболист занят строительством своего дома в одном из районов Мадрида. Также сообщается о намерении мадридского "Реала" провести в ближайшее время прощальный матч в честь Зидана против его партнеров из сборной Франции, передает СПОРТ СЕГОДНЯ.