Бокс. Поветкин собирается бить Коула

Не имеющий поражений на профессиональном ринге перспективный российский супертяжеловес Александр Поветкин скоро приступит к главной части своей подготовки к следующему поединку, намеченному на сентябрь этого года.



Как сообщил ALLBoxing.ru менеджер российского боксёра Владимир Хрюнов, впервые для этой цели в Россию приедет американский спортсмен, экс-чемпион мира в первом тяжёлом весе Эл Коул. Точная информация о сопернике и дате следующего поединка Поветкина должна появится в самое ближайшее время.