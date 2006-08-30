Ирина Винер: Меня заменит Алина Кабаева

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике, первый вице-президент Всероссийской федерации художественной гимнастике Ирина Винер судорожно ищет себе замену.



Об этом Агентству спортивной информации «Весь спорт» рассказала сама Ирина Винер.



«Молодость уходит, и сейчас я судорожно ищу человека, который смог бы меня заменить, - призналась Ирина Винер. – Ищу, но пока никак не могу найти. Найти не кого-то, а достойного человека, который бы мог с легкостью перехватить у меня все мои дела, все зоны ответственности. Помните, в «Малахитовой шкатулке» Хозяйка Медной горы раздвоилась, чтобы появляться в нескольких местах одновременно. Вот и я тоже думаю, может, искать не одного человека себе на замену, а нескольких? Одному поручить – сборную команду, другому – федерацию, третьему – что-то еще. Хотя я надеюсь, что заменить меня сможет Алина Кабаева, когда закончит выступления. Она очень работоспособная и безумно любит детей!»