Игрока «Челси» оштрафуют за контрабанду

В ФРГ прекращено административное дело в отношении капитана национальной сборной Германии, а ныне полузащитника английского клуба «Челси» Михаэля Баллака, уличенного в нарушении таможенных правил, сообщает ИТАР-ТАСС.



Инцидент произошел 16 января нынешнего года, когда мюнхенская «Бавария», за которую до последнего времени выступал Баллак, возвращалась в Мюнхен с зимних сборов в Дубае. В Дубае Баллак купил для своей подруги Симоны кожаную сумочку известной фирмы стоимостью 2 тыс. евро. С учетом того, что в этом эмирате многие фирменные товары значительно дешевле, чем в Европе, они облагаются солидным таможенным сбором при ввозе на территорию Евросоюза. Баллак должен был внести сумочку в таможенную декларацию и уплатить сбор в 380 евро, однако этого не сделал и на выходе из мюнхенского аэропорта был задержан таможенниками.



После составления протокола о контрабанде дело было передано в административный суд баварского Ландсхута. Сегодня адвокаты спортсмена достигли компромисса с судом и прокуратурой. Баллак не будет привлечен к ответственности, а его дело окончательно закрыто, если до 15 октября перечислит 70 тыс. евро - 5 тыс. в госбюджет и 65 тыс. на благотворительные цели.