Белик для «Динамо» не по карману

После того, как трансфер Алексея Белика в киевское "Динамо" сорвался, форвард донецкого "Шахтера" и сборной Украины принял предложение от "Динамо" московского.



После матча 5-го тура чемпионата Украины, в котором горняки принимали своих соседей из Мариуполя, Алексей дал короткий комментарий по поводу своего будущего в футболе, сообщает Football.ua со ссылкой на "Мегаспорт".



"Представители российского клуба обратились в "Шахтер" с предложением взять меня в аренду с последующим правом выкупа. После непродолжительных переговоров, которые проходили без моего участия, этот вариант благополучно "почил в бозе". В очередной раз потенциальных покупателей не устроила цена, которую за меня запросил ФК "Шахтер". Москвичи посчитали, что для них будет намного дешевле купить игрока из дальнего зарубежья и не связываться с арендой", - заявил Белик, передает «Газета.Ru».