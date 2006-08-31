Бриггс: Я бы убрал Кличко с вершины

Боксер супертяжелого веса Шеннон Бриггс собирается принять участие в титульном поединке против Сергея Ляховича 4 ноября, но его не устраивает то, что Владимир Кличко собирается проводить свой бой на арене в родном для Бриггса Нью-Йорке. Об этом сообщает «Газета.ru».



«Они отправились к руководству Madison Square Garden и рассказали им, что подписали меня на бой, — заявил Бриггс. — Благодаря этому они и зарезервировали арену для своего боя. А драться он там будет с Келвином Броком. А Брок не из Нью-Йорка, он не продаст столько билетов. Они просто использовали мое имя, чтобы заполучить место для боя».



«Я убежден в том, что Владимир и не собирался со мной драться, — добавил Бриггс. — Думаю, HBO и Шелли просто оберегают своего чемпиона. Если я попаду ему в челюсть — это будет “спокойной ночи!” для него. Я панчер, я атакующий боксер. Я никогда не говорил, что я лучший, но я один из последних, кто остался. Если бы мне дали шанс, я бы убрал его с вершины».