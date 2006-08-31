Шумахер: Гонка в Монце может стать последней

Пилот команды "Формулы-1" "Феррари" Михаэль Шумахер сказал, что гонка в Монце может стать для него последней в карьере. Об этом сообщает «Газета.ru».



"Все мы люди, каждый из нас может допустить ошибку и гонка в Турции еще раз это доказала, - сказал Шумахер. - До конца сезона четыре Гран-при, в "Рено" и "Феррари" сделают все, чтобы выиграть титул, а кому он достанется в итоге — это зависит от множества факторов, и от резины не в последнюю очередь".

На вопрос может ли так случиться, что гонка в Монце станет для него последней в "Формуле-1", Шумахер ответил: "Может быть, в Монце вы все узнаете".