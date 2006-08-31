Роналдо и Адриано готовятся к рокировке

Мадридский "Реал" и миланский "Интер" готовят сделку по обмену игроками. Согласно сообщению испанской радиостанции Cadena Ser, нападающий мадридского клуба и сборной Бразилии Роналдо отправится в Милан, а в обратном направлении проследует его партнер по национальной бразильской команде Адриано, пишет «Лента.ru»

Между двумя клубами достигнута принципиальная договоренность. Стоит отметить, что Роналдо уже играл в составе "Интера" с 1997 по 2002 годы, а нынешний главный тренер "Реала" Фабио Капелло не скрывает, что хотел бы видеть в своей команде Адриано.

В то же время президент "Интера" Массимо Моратти опроверг информацию об уходе Адриано. "В последние дни ходит много слухов, но я думаю, что Адриано заслужил наше доверие", - отметил Моратти. Роналдо же заявил, что хотел бы остаться в Мадриде и до окончания контракта (июнь 2008 года) играть за королевский клуб.

При этом "Реал" готовит еще одну сделку по обмену игроками. Руководство мадридского клуба готово отдать в лондонский "Арсенал" бразильского форварда Жулио Баптисту и три миллиона евро, а взамен получить испанского атакующего полузащитника Хосе Антонио Рейеса.