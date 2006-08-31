Желающим попасть на матч Украина - Грузия нужно спешить

Директор фирмы "Украина Футбол Интернешнл", занимающейся распространением билетов на матч отборочного цикла Евро-2008 между сборными Украины и Грузии, который пройдет 6 сентября на столичном НСК "Олимпийский", Олег Шкреба сообщил, что для болельщиков будет доступен только нижний ярус (это около 40 тысяч мест), пишет Корреспондент.



Желающим приобрести билеты на дебютный матч национальной сборной в отборе к Евро-2008 следует поспешить, ведь только вчера билеты поступили в продажу, а до игры - меньше недели.



Олег Шкреба отметил, что ценовая политика довольно либеральная - пройти на трибуны можно будет, заплатив от 15-ти до 50 гривен (стоимость колеблется в зависимости от сектора).



Застройщики Стадионной площади, что перед "Олимпийским" уверяли, что по плану никаких препятствий для прохождения зрителей нет, так как арка через торгово-развлекательный комплекс предусматривает пропускную способность минимум 90 % болельщиков.



Вот только на самом деле все обстоит несколько иначе. "У меня имеется акт, что на данный момент стадион может принять 50 процентов зрителей, - сказал директор "Олимпийского" Сергей Демидов. - Увы, за полтора года решить проблему подходов к арене так и не удалось".



"Дело так и не сдвинулась с мертвой точки, и неизвестно, когда появятся хоть какие-то подвижки. На правительственном уровне хотят что-то сделать, но на местах ставят всяческие препоны. Полный ноль пока и с проектом реконструкции НСК "Олимпийский". Такие же бюрократы, о которых упоминал выше, делают все, чтобы зарубить наши задумки на корню. Уже дважды - вчера и неделю назад план реконструкции спорткомплекса не находил одобрения у Главного строительного управления столицы. Нет ни финансовых гарантий, ни концепции. И никто не объясняет, почему", - заявил Демидов.