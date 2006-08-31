Кличко вернется на ринг при одном условии

Бывший чемпион мира по боксу по версии WBC в супертяжелом весе украинец Виталий Кличко не исключил возможности своего возвращения на ринг, пишет «Лента.ru»

По словам Кличко, это произойдет только в одном случае – если спортивную карьеру возобновит британец Леннокс Льюис, который согласится провести с украинцем бой-реванш. Об этом Кличко-старший заявил во время своего пребывания в Харькове.

"Я оставил спорт, хотя с огромным удовольствием дарил бы прекрасные эмоции, прекрасные зрелищные поединки. К величайшему сожалению, в последнее время вынужден был больше бороться с травмами, которые начали преследовать меня, чем с соперниками в ринге. Это было основной причиной завершения моей спортивной карьеры. Но если Леннокс Льюис вернется, я обязательно проведу этот поединок", - сказал он.

Бывший чемпион мира подчеркнул, что он находится в хорошей спортивной форме, поскольку два-три раза в неделю проводит регулярные тренировки. Напомним, что Виталий Кличко и Леннокс Льюис в Лос-Анджелесе провели поединок за звание чемпиона мира по версии WBC. Тот бой закончился после шестого раунда, поскольку врачи запретили украинцу из-за сильного рассечения левой брови продолжать поединок.