«Ювентус» откладывает обращение с апелляцией

"Ювентус", возможно, не будет обращаться в гражданский суд с апелляцией. Президент клуба Джованни Коболли Джильи после встречи с чрезвычайным комиссаром итальянской футбольной федерации Гвидо Росси и президентом Национального олимпийского комитета Джанни Петруччи заявил, что "встреча была очень важная", пишет «Газета.Ru»

"Теперь совет директоров клуба, приняв во внимание состоявшийся разговор, надеется, что эта проблема может быть решена в рамках спортивного правосудия", - сказал он.

О других подробностях этой встречи ничего не сообщалось, кроме того, что проходила она перед составлением календаря игр футбольного чемпионата Италии и длилась 45 минут.