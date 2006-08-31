Тайсон берет шефство над Дарчиняном

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон будет помогать обладателю титула IBF в наилегчайшем весе Вахтангу Дарчиняну готовиться к предстоящему 7 октября поединку с филиппинцем Гленном Донэром. По словам Дарчиняна, он уже спарринговал с Тайсоном, который так же как и Дарчинян тренируется сейчас у известного австралийского тренера Джеффа Фенека, и надеется, что тренировки с Тайсоном в течение следующих двух недель позволят ему улучшить собственную ударную мощь. Именно тренеры Дарчиняна Джефф Фенек и Билли Хуссейн предложили боксеру тренироваться с Тайсоном, полагая, что это способствовать развитию нокаутерских способностей чемпиона. «Тайсон был одним из самых взрывных панчеров в истории бокса, — сказал Дарчинян. — Я понимаю, что отправляюсь в Америку учиться. Полагаю, что Тайсон, совместно с Джеффом Фенеком и Билли Хуссейном, даст мне много полезных уроков», пишет AllBoxing.Ru

Дарчинян очень серьезно относится к предстоящему поединку с Донэром, просматривая бои своего противника и подбирая подходящую стратегию на бой. По мнению чемпиона, этот бой будет сложнее, чем его последние поединки. «На этой неделе я смотрел записи его боев. Он обладает нокаутирующим ударом, и, наверное, самым опасным в его арсенале является правый апперкот. Я вновь отправляюсь в Америку доказывать то, что я являюсь достойным звания чемпиона мира, и для того, чтобы сохранить свой послужной список безупречным. Я хочу, чтобы все увидели, что я являюсь сильнейшим в этом весе», — добавил Дарчинян.