Шарапова разгромила голландку за 59 минут

Одна из главных претенденток на победу в открытом чемпионате США россиянка Мария Шарапова вышла во второй круг турнира, разгромив голландку Михаэлу Крайчек со счетом 6:3, 6:0. Поединок продолжался всего 59 минут. В следующем круге соперницей Шараповой станет француженка Эмили Луа, пишет «Лента.ru»

Выиграли свои матчи второго круга также Елена Лиховцева, которая переиграла китаянку Сунь Тяньтянь со счетом 4:6, 6:0, 6:4; Динара Сафина, выигравшая у украинки Юлии Бейгельзимер со счетом 6:2, 6:3; Анна Чакветадзе, обыгравшая словачку Мартину Суху со счетом 6:4, 6:1.

Одной из главных неожиданностей первого круга US Open стало поражение одиннадцатой ракетки турнира россиянки Анастасии Мыскиной от белорусской теннисистки Виктории Азаренки со счетом 4:6, 2:6. Галина Воскобоева со счетом 6:7, 7:5, 3:6 уступила чешке Еве Бирнеровой, Елена Веснина проиграла француженке Мари Пирс со счетом 5:7, 1:6.

В мужском разряде российские теннисисты понесли одну потерю, однако ее нельзя было избежать. Игорь Куницын со счетом 2:6, 3:6, 4:6 проиграл другому россиянину Дмитрию Турсунову. Седьмая ракетка турнира Николай Давыденко в четырех сетах обыграл парагвайца Рамона Дельгадо со счетом 4:6, 6:4, 7:5, 6:0. Теймураз Габашвили в пяти сетах добился победы над бразильцем Маркосом Даниэлем – 6:3, 6:2, 3:6, 3:6, 6:3.

В следующем круге соперником Турсунова станет колумбиец Алехандро Фалья, Габашвили сыграет с американцем Джеймсом Блейком, а Давыденко будет играть с французом Николасом Маху.