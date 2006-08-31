Исинбаевой может помешать плохая погода

Сильный дождь может помешать Елене Исинбаевой показать высокий результат на легкоатлетическом турнире в Варшаве, который пройдет сегодня вечером, передает «Газета.Ru». Тем не менее, она не собирается отказываться от идеи предпринять попытку побить собственный рекорд мира – 5,01 м. Об этом сообщил Андреас Метцлер, менеджер Исинбаевой.

«Мне иногда кажется, что Елену в этом сезоне преследует какой-то злой рок, - сказал Метцлер. – На международном турнире в Стокгольме и чемпионате Европы в Гетеборге дул сильный ветер, что, конечно же, не способствовало ее высоким прыжкам. Теперь, когда Исинбаева в прекрасной форме и наконец пошли на лад дела с техникой, в Варшаве, как назло, пошел дождь!».