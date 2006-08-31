Гран-при Сан-Марино все же состоится

В предварительном календаре ФИА на 2007 год отсутствует Гран-при Сан-Марино. Однако в компании SAGIS, которая занимается организацией этапа в Имоле, уверены, что гонка в следующем году все же состоится, после выполнения небольшой реконструкции, сообщает «Мир Формулы-1»

Пресс-релиз SAGIS: “Берни Экклстоун проинформировал руководство SAGIS, что Гран-при Сан-Марино пройдет в Имоле с 27 по 29 апреля 2007 года. Об этом будет объявлено после заседания Всемирного Совета 18 октября 2006 года, который должен убедиться, что все обновления автодрома будут выполнены до срока проведения этапа”.

По имеющейся информации, правительство Италии готово выделить 10 миллионов евро для реконструкции трассы.