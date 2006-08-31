Обезврежена международная сеть допинговых дилеров

Правоохранительные органы Германии и Польши совместно со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) провели серию арестов участников преступной группы, занимавшейся распространением допинга. Злоумышленники поставляли анаболические стероиды и гормон роста людям, увлекающимся бодибилдингом.

Как передает «СпортОнлайн» , всего было задержано 10 человек. Кроме того, в 52 домах в Германии и Польше (преимущественно в Берлине и Ганновере) произведены обыски. Расследование велось на протяжении трех последних лет, а в итоговой операции было задействовано 240 полицейских.

Лидером преступной группы являлся немецкий бодибилдер, известный как Борис К. Он был арестован на севере Польши. Полицейские считают, что он координировал деятельность своих "подчиненных" по телефону и через Интернет.

Глава WADA Дик Паунд подчеркнул важность сотрудничества антидопингового агентства и государственных органов правопорядка. "Есть вещи, которые спортивные организации в состоянии сделать сами. Однако у нас нет полномочий, например, изымать документы, в то время как у властей они есть", - отметил Паунд.