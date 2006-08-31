Тайсон зарабатывает на жизнь в казино

Экс-чемпион мира по боксу в тяжелом весе Майк Тайсон устроился на работу в одно из казино Лас-Вегаса. Бывший боксер вместе со своим тренером Джеффом Фенеком проводит показательные тренировки, собирающие по несколько сотен человек. По словам Тайсона, он занимается этим, чтобы заработать на жизнь и расплатиться с многочисленными кредиторами, передает «Лента.ru»

Рекламные плакаты утверждают, что спортсмен проводит открытые тренировки, однако с какой целью он тренируется, не уточняется. После своего последнего поражения от ирландца Кевина Макбрайда (11 июня 2005 года) Тайсон ни разу не говорил о желании вернуться на профессиональный ринг.

"Я на самом деле ненавижу драться, - в очередной подтвердил американец свое нежелание возобновлять карьеру. - Это вызывает у меня изжогу. Здесь я просто пытаюсь перехватить пару долларов, как любой другой человек". Долги Майка Тайсона измеряются миллионами, несмотря на то, что за годы выступлений на ринге он заработал более 300 миллионов долларов.

В ноябре 1986 года Тайсон нокаутировал Тревора Бербика и стал самым молодым чемпионом мира в тяжелом весе за всю историю бокса. Он удерживал свой титул до 1990 года, когда проиграл нокаутом Джеймсу Дугласу. Окончательным закатом карьеры боксера считается поражение от Леннокса Льюиса в июне 2002 года.