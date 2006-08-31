Маркевич подает в суд на Дыминского

Скандальные заявления президента футбольного клуба "Карпаты" Петра Дыминского получили логическое продолжение - тренер харьковского "Металлиста" Мирон Маркевич, обвиненный Дыминским в коррупции, пожелал прояснить ситуацию в суде, передает «Наш спорт»

"Дыминскому придется ответить за свои слова, - убежден тренер. - Мои команды не играли в договорных матчах, а клуб Дыминского весной себя запятнал (перволиговый матч "Карпаты" - "Спартак" (Сумы) признали договорным). Если бы к "Карпатам" руководители нашего футбола отнеслись жестче, то команда играла бы не в высшей, а во второй лиге".