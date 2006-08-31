Английский клуб дисквалифицировал собственного игрока

Главный тренер клуба английской премьер-лиги "Манчестер Сити" Стюарт Пирс принял решение дисквалифицировать собственного футболиста Бена Тэтчера. Защитник отстранен на шесть матчей (два из них - условно) за удар локтем в челюсть игрока "Портсмута" Педру Мендеша. Кроме того, Тэтчер оштрафован на крупную сумму денег, сообщает «Лента.ru»

Матч "Манчестер Сити" - "Портсмут" состоялся на прошлой неделе и завершился вничью (0:0), а самым запоминающимся эпизодом стал грубый прием Тэтчера. Защитник пытался отобрать мяч у Мендеша недалеко от боковой линии, но, нерасчетливо выполнив подкат, сильно ударил португальца локтем в челюсть.

Мендеш потерял сознание и был доставлен в больницу, а Тэтчер получил от рефери матча Дермота Галлагера лишь желтую карточку. Расследование инцидента начала не только Ассоциация футбола Англии (FA), но и полиция Манчестера. Однако первые санкции в отношении игрока последовали от его же клуба. Наставник команды Стюарт Пирс в первые дни после матча не выбирал выражений, критикуя Тэтчера.

Футболист уже пропустил состоявшийся в минувшую субботу матч с "Арсеналом". Таким образом, клубная дисквалификация распространяется еще на три игры. Что касается штрафа, то Тэтчер, по решению боссов "Манчестер Сити", лишится месячной зарплаты.