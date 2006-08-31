Агасси решил завершить карьеру на уколах

Американский теннисист Андре Агасси признался, что после победы над румыном Андреем Павелом в первом круге US Open почувствовал такую острую боль в спине, что вынужден был отправиться в больницу и сделать инъекцию кортизона. Ранее Агасси никогда не применял этот мощный препарат во время турниров (только между ними).

Матч с Павелом продолжался более трех с половиной часов. По словам 36-летнего спортсмена, через час после окончания игры спина заболела так сильно, что он едва мог стоять. Вскоре Агасси попросил отвезти его в больницу, где врачи сделали ему укол.

Боли в спине беспокоят американского теннисиста на протяжении последних трех лет, но ранее он обращался к помощи медицинских препаратов только в периоды между соревнованиями. Однако Открытый чемпионат США, по словам Агасси, станет последним турниром в его карьере, поэтому он решил сделать исключение.

"Я не хочу, чтобы зрители запомнили, как я, хромая, покидаю корт. Я должен завершить карьеру по-другому", - подчеркнул Агасси. В ночь с четверга на пятницу по московскому времени американец, которому удалось выиграть все турниры серии "Большого шлем", проведет матч второго круга против восьмой ракетки US Open Маркоса Багдатиса (Кипр). Не исключено, что эта игра станет последней в карьере Агасси, пишет «Лента.ru»