УЕФА оставил сборную Израиля без зрителей

Болельщики сборной Израиля не смогут приехать в голландский Неймиген, чтобы поддержать свою команду в отборочном матче Евро-2008 против команды Андорры. Руководство Европейского союза футбольных ассоциаций (УЕФА) приняло решение о том, что эта встреча состоится без зрителей, передает «Лента.ru»

Напомним, что ранее УЕФА запретил Израилю проводить матч с Андоррой на своем поле из-за ситуации на Ближнем Востоке. Что касается остальных домашних матчей израильтян в своей отборочной группе, то они будут проводиться на нейтральном поле вплоть до особого распоряжения УЕФА.

Отборочный турнир Евро-2008 сборная Израиля начнет выездным матчем со сборной Эстонии 2 сентября, а 6 сентября сыграет с Андоррой. Напомним, что израильская команда является одним из соперников сборной России в борьбе за попадание в финальный турнир чемпионата Европы 2008 года, который пройдет в Австрии и Швейцарии.

Также в группе Е играют сборные Хорватии, Англии, Македонии.