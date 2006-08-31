Ханты-Мансийск стал центром биатлона мирового уровня

Ханты-Мансийск превратился в центр биатлона мирового уровня. Об этом на встрече с губернатором Ханты-Мансийского автономного округа Александром Филипенко в Ханты-Мансийске, где в эти дни проходит конгресс Международного союза биатлонистов (IBU), заявил президент этой организации Андерс Бессеберг.

Филипенко провел рабочую встречу с членами исполкома Международного союза биатлонистов, на которой президент IBU от имени руководства союза дал высокую оценку уровню подготовки к проведению значимого для биатлонистов планеты мероприятия, сообщает «РИА«Новости»

"Биатлон становится все более популярным зимним видом спорта. Соревнования с каждым годом привлекают внимание все большего количества болельщиков. Я уверен, что решения, которые мы намерены принять на конгрессе в Ханты-Мансийске, окажут значительное влияние на будущее этого вида спорта", - отметил Бессеберг.