Виталий Кличко: Имя соперника моего брата еще под вопросом

Имя соперника Владимира Кличко на поединок 11 ноября по-прежнему остается под большим вопросом.



Об этом сегодня сообщил Виталий Кличко, находившийся с благотворительной миссией в киевской школе-интернате им. Мануильского, передает корреспондент «Главреда. Витали Кличко, в частности, сказал: «Мы рассчитывали на бой с Маскаевым, но тот получил травму. Велись переговоры с Бриггсом… Что касается Брока, которого прочат в наиболее вероятные соперники, то это очень достойный боксер. В его активе 28 побед, в т.ч. нокаутом, и ни одного поражения. Поединок между ними был бы очень зрелищным.»