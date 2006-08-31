Гайдамак купил «Портсмуту» еще одну звезду

Английский футбольный клуб "Портсмут", контрольный пакет акций которого этим летом приобрел известный российский бизнесмен Александр Гайдамак (сын Аркадия Гайдамака), сделал еще одно громкое приобретение. Новичком команды стал 34-летний нападающий Энди Коул, в прошлом успешно выступавший за "Манчестер Юнайтед" и сборную Англии.

Как передает «Лента.ru», форвард уже прошел в "Портсмуте" медицинское обследование и в ближайшее время должен подписать двухлетний контракт. В прошлом сезоне Коул выступал за "Манчестер Сити" и забил 9 голов в 20 матчах. Сумма, которую получит "Сити", будет зависеть от того, насколько успешно футболист проявит себя в новом клубе.