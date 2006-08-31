Виталий Кличко: В бою с Валуевым победил бы Владимир Кличко

Вокруг российского супертяжа Николая Валуева сейчас развернулся настоящий ажиотаж, особенно после того, как он стал чемпионом мира по версии WBA. Валуева рассматривали и в качестве возможного соперника Владимира Кличко.



Как оценивает шансы каждого из этих боксеров старший брат Владимира Виталий Кличко, он рассказал корреспонденту «Главреда»…



Виталий Кличко: «Если бы состоялся поединок между Николаем Валуевым и моим братом, то думаю, что Владимир одержал бы победу. Хотя бокс тем и интересен, что до поединка никто не может со стопроцентной гарантией предсказать победителя. Особенно, если это супертяжелый вес, когда один удар может решить исход всего боя.»